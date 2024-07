POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall: Frau aus Geldern stürzt mit Lastenrad und verletzt sich schwer

Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (4. Juli 2024) kam es zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr an der Dondertstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 59-jährige Halterin eines weiß/schwarzen VW ID3 hatte den Wagen in einer Parkbucht an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im hinteren Bereich auf der ...

mehr