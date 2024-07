Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Mann aus Goch verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Montag (8. Juli 2024) kam es gegen 18:35 Uhr an der Kirchstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem E-Scooter die Kirchstraße in Fahrtrichtung Große Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Mann an der Ecke Hasenberg gegen die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Schaufensterscheibe zersplitterte durch den Aufprall, während am E-Scooter und an einer Sitzbank Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell