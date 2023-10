POL-KA: (KA) Bruchsal - mutmaßlich betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf Autobahn

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw am Freitagmittag in der Bruchsaler Straße in Forst wurde die 74-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 68-jähirge Pkw-Fahrerin gegen 12:00 Uhr die Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Forst. Als die Autofahrerin an der Einmündung des Postwegs in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie offenbar eine ...

