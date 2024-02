Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Bistro

Speyer (ots)

In den Morgenstunden des 05.02.2024 versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Bistro in der Bahnhofstraße einzubrechen. Sie versuchten mittels unbekanntem Hebelwerkzeug die Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in ein Casino und eine Bar in der Heydenreichstraße am 04.02.2024 besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat nahe des Bistro "Cafe-Bistro Novelle" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

