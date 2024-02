Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bar

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 6 Uhr brach ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Bar in der Heydenreichstraße ein. Im Inneren hebelte der unbekannte Täter nacheinander zwei Spielautomaten auf, entnahm die darin befindlichen Geldkassetten und verließ die Örtlichkeit wieder. Der Täter wurde dabei durch eine Videoanlage gefilmt.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

185 - 195 cm groß, bekleidet mit dunklen Schuhen, einer dunklen Jeans und hellem Sweatshirt sowie einer Sturmmaske.

Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen, fünfstelligen Summe. Ob ein Tatzusammenhang mit dem bereits gestern berichteten Einbruch in ein benachbartes Casino besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat nahe der Bar "Stampe" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

