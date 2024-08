Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 29-Jähriger rechnen. Der Mann fuhr am späten Donnerstagabend in der Schmidstraße mit seinem E-Scooter Schlangenlinien. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei ihm erhebliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Daraufhin musste der 29-Jährige zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus, wobei er erheblichen Widerstand gegen die durchgeführten Maßnahmen leistete.

Kressbronn am Bodensee

Unbekannte setzen sich in fremdes Auto

Zwei unbekannte Personen stiegen am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in ein geparktes Auto, das in der Pfänderstraße stand. Der 57-Jährige Besitzer des Mercedes nahm die beiden Fremden in seinem Auto wahr und forderte sie daraufhin auf, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und die Örtlichkeit zu verlassen. Dem kamen die beiden Unbekannten widerstandslos nach. Im Bereich Lindau kam es vergangene Woche bereits zu vier ähnlich gelagerten Fällen, bei denen zwei männliche Personen in unverschlossene Fahrzeuge einstiegen und teilweise Gegenstände daraus entwendeten. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei rät Fahrzeughaltern daher, ihre Autotüren immer zu verschließen, um solchen Situationen vorzubeugen. Selbst bei nur kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs oder auf dem heimischen Grundstück sollte darauf nicht verzichtet werden, um Straftätern keine Tatgelegenheiten zu bieten.

Friedrichshafen

Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Donnerstag gegen 21 Uhr im Stadtgarten. Vermutlich kam es zwischen einer 29-Jährigen und einem 32-Jährigen zu Handgreiflichkeiten, woraufhin mehrere Personen eingreifen wollten. Im Rahmen der Streitigkeiten flog unter anderem eine Glasflasche, deren Scherben eine Person der Gruppe leicht verletzten. Nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten verließ der 32-Jährige die Örtlichkeit in Richtung Bahnhof, wo er weiterhin provokativ Passanten anpöbelte. Nach mehrmaligen Aufforderungen der Beamten, dies zu unterlassen, erteilten sie ihm einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Da der 32-Jährige keinerlei Einsicht zeigte und sich weiterhin verbal aggressiv verhielt, wurde ihm schließlich, zur Verhinderung weiterer erwarteter Störungen, der Gewahrsam erklärt. Der Polizeiposten Altstadt ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

Langenargen

Überholmanöver misslingt

Am Donnerstag kam es gegen 18.30 Uhr auf der K7706 zu einem Verkehrsunfall infolge eines misslungenen Überholmanövers. Ein 34-Jähriger wollte mit seinem Volvo einen Bus überholen, nachdem er zuvor bereits mehrere Autos überholt hatte. Da der 60-jährige Busfahrer allerdings zu diesem Zeitpunkt selbst einen Traktor überholte, nutze der Volvo-Fahrer für seinen Überholvorgang den Grünstreifen am Fahrbahnrand. Im Rahmen dessen stießen der Volvo und der Bus zusammen. Hierbei entstanden an beiden Fahrzeugen Beschädigungen, die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde

Überlingen

Ruhestörung endet Gewahrsam

Am Freitag gegen 0.15 Uhr meldeten im Überlinger Norden Anwohner laute Musik und Geschrei von einem Nachbarn ausgehend. Vor Ort beschlagnahmten Polizeibeamte daraufhin mehrere elektronische Tonerzeugungsgeräte, um eine weitere Lärmerzeugung durch den 60-jährigen Ruhestörer zu verhindern. Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei erneut informiert, dass der Ruhestörer nun vollständig entkleidet auf seinem Balkon stehe und laut herumschreie. Vor Ort öffnete der entkleidete 60-Jährige den Polizeibeamten die Tür. Da eine weitere Störung der öffentlichen Ordnung durch den Mann zu erwarten war, eröffneten die Beamten ihm den Gewahrsam. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten, trat gezielt nach ihnen und bedrohte sie. Auch in der Gewahrsamszelle randalierte der 60-Jährige weiterhin. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Markdorf

Auffahrunfall fordert Leichtverletzten und Sachschaden

Auf der B33 kam es am Donnerstag gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger VW-Fahrer fuhr aufgrund von Unachtsamkeit dem Renault einer 43-Jährigen auf. Durch den Unfall verletzte sich der 65-Jährige leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Affentheater an der Bundesstraße

Ziemlich affig dürften sich Verkehrsteilnehmer am Freitag kurz vor Mittag vorgekommen sein, als sie die Polizei gegen 11.45 Uhr über eine ungewöhnliche Tiersichtung im Bereich der Anschlussstelle Oberuhldingen der B 31 informierten. Hatten sie zuvor doch einen Affen im Grünstreifen neben der Fahrbahn sitzen sehen. Zwei hinzugeeilte Streifenwagenbesatzungen bestätigten kurze Zeit später jedoch die Beobachtung und stellten das männliche Jungtier an besagter Örtlichkeit im Bewuchs fest. Dieses flüchtete beim Erkennen der Gesetzeshüter unmittelbar in unerreichbare Höhen. Nach Absicherung der Gefahrenstelle galt es nun, den Ausbrecher zu stellen und wieder hinter Schloss und Riegel zurückzubringen. Doch der Primat dachte gar nicht daran, seine neu gewonnene Freiheit so schnell wieder aufzugeben. Er ignorierte sämtliche Anweisungen der Polizeibeamten zur freiwilligen Aufgabe konsequent. Und auch gegenüber den verständigten Mitarbeitenden des Affenbergs, von wo aus der Jungspund wohl ausgebrochen und mehrere Kilometer bis hin zur B 31 geflüchtet sein dürfte, machte er ein großes Affentheater. Selbst mit Futter ließ sich das Tier bislang nicht davon überzeugen, seine gefährliche Freiheit wieder gegen seine behütete Heimat hinter dem schützenden Zaun des Geheges zu tauschen. Der Gesuchte flüchtete zuletzt gegen 14 Uhr in ein größeres Waldstück bei Oberuhldingen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wird weiter gefahndet. Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass er ca. 70 bis 90 cm groß und von sportlicher Statur ist. Auffällig sind seine hervorragenden Kletterkünste. Er ist mit einem Fell bekleidet, sein äußeres Erscheinungsbild entspricht dem eines Berberaffen. Der Ausbrecher ist grundsätzlich nicht gemeingefährlich, jedoch sollte auf keinen Fall versucht werden, sich ihm zu nähern oder ihn gar selbst einzufangen. Sollte der Affe gesichtet werden, so bittet die Polizei dringend darum, Abstand von ihm zu halten, um ihn nicht zu verscheuchen, und umgehend den Affenberg Salem oder das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell