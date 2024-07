Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: An den Po gegrapscht - Bundespolizei stellt Verdächtigen

Dortmund - Wuppertal - Stormarn - Hamburg (ots)

Am Freitagnachmittag (26. Juli) belästigte ein zunächst Unbekannter eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof. Dank einer sofortigen Videoauswertung konnte der Mann wenig später am Wuppertaler Hauptbahnhof gefasst werden.

Gegen 17 Uhr wurde eine 22-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Diese gab an, dass ein Unbekannter ihr gegen ihren Willen an das Gesäß gefasst habe. Die Soldatin habe sich im ICE 5203 befunden und sei dann in Dortmund ausgestiegen. Am Bahnsteig zu Gleis 16 habe dann ein Mann den Hintern der Deutschen berührt. Die Beamten führten unverzüglich eine Videoauswertung durch. Dabei stellten diese fest, dass ein augenscheinlich Alkoholisierter hinter der Hamburgerin lief und ihr dann mit der Hand an den Po griff. Anschließend stieg der Fremde in den Intercity-Express ein.

Wenig später konnten Einsatzkräfte am Wuppertaler Hauptbahnhof, nach einem vorherigen Hinweis, den Tatverdächtigen (37) stellen. Die Polizisten stellten die Personalien des Deutschen fest. Dieser gab an, dass er betrunken sei, aber keine Frau belästigt oder angefasst habe. Weitere Angaben machte der Mann aus dem Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) gegenüber den Uniformierten nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

