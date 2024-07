Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 42-Jährige auf der Autobahn 40 in Wachtendonk

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Donnerstagmorgen, 25. Juli 2024 um 03:35 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk eine 42-jährige Deutsche als Beifahrerin eines in Hannover zugelassenen Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hannover sie mit einem Haftbefehl wegen Betruges suchte. Hiernach musste die Frau noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 EUR bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Verurteilte konnte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlen und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell