Polizei Dortmund

POL-DO: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern: Vermehrt Anrufe von Betrügern im Bereich Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0509

Vermehrt kommt es in den vergangenen Tagen in Lünen zu Anrufen von Betrügern, die sich als angebliche Bankmitarbeiter ausgeben.

Die Angerufenen werden durch unbekannte Täter auf vermeintliche verdächtige Kontoabbuchungen hingewiesen. Aus diesem Grund müsse die EC-Karte mit dazugehöriger PIN an eine Bank übergeben werden. Werden die Daten an die Betrüger übergeben, so kommt es zu unberechtigten Kontoabbuchungen.

Bislang sind drei Straftaten dieser Art bei der Polizei bekannt geworden. In allen Fällen ließen sich unbekannter Täter die EC-Karten im häuslichen Umfeld der Angerufenen persönlich übergeben.

Es liegen drei unterschiedliche Personenbeschreibungen der unbekannten männlichen Tatverdächtigen vor:

Täter 1:

Vermutlich deutscher Herkunft, etwa 20 bis 22 Jahre alt, etwa 165 bis 168 cm, schlanke Figur, kurz geschnittene, braune Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, schwarze Jeanshose

Täter 2:

etwa 30 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, unauffällige Figur, sprach akzentfreies Deutsch, glatte dunkle Haare, Bekleidung dunkel, Langarmshirt und leichte Stoffhose

Täter 3:

etwa 35 bis 40 Jahre und 1,70 Meter groß, dunkle Haare, kräftige Statur

Sollten Sie auch einen solchen Anruf erhalten haben oder bereits Opfer geworden sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Die Polizei warnt:

Die eigene Bank wird Sie niemals, vor allem nicht am Telefon, nach PIN- oder TAN-Nummer fragen. Zudem raten wir allen Kunden, egal ob Nutzer des Online-Bankings oder der klassischen Variante, mehrmals pro Woche die Kontobewegungen zu kontrollieren, um schnellstmöglich falsche Abbuchungen erkennen zu können.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell