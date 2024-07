Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Gesuchte nach Diebstahl identifiziert

Bundespolizei bittet um Löschung der Lichtbilder aus der Öffentlichkeitsfahndung

Köln / Spich (ots)

Am 11. Februar 2024, in der Zeit von 4:12 Uhr bis 4:42 Uhr, entwendeten die Tatverdächtigen dem Geschädigten seine Geldbörse aus seiner Jackentasche in der S-Bahnlinie 19 von Köln Hauptbahnhof nach Bahnhof Spich, während dieser schlief.

Ein am 25. Juni 2024 veröffentlichtes Fahndungsersuchen der Bundespolizei Köln brachte nun den erhofften Erfolg: Die Tatverdächtigen konnten identifiziert werden. Gegen sie richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

Vielen Dank für die Veröffentlichung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell