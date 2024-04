Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstähle aus Pkw

Rötgesbüttel (ots)

Am Samstagmorgen ist in der Zeit von 01:00 Uhr bis 05:50 Uhr ein unbekannter Täter durch einige Straßen in Rötgesbüttel gegangen. Dabei suchte er offensichtlich nach unabgeschlossenen Pkw um diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Es wurden bislang 3 Fälle bekannt in denen Wertsachen und Bargeld aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde. In der Alten Heerstraße versuchte der Täter einen E-Scooter aus einem Carport zu entwenden. Der Bewohner des Hauses wurde über seine Viedeoüberwachung geweckt und konnte den Täter vertreiben. Den E-Scooter ließ der Täter dabei zurück. Der Täter wurde als ca. 160 bis 170 cm groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine Mütze und hatte eine Umhängetasche dabei. Hinweise auf den Täter werden vom PK Meine, Telefon 05304/ 91130, aufgenommen

