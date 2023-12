Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Steinheim an der Murr: Fahrzeug gerät ins Schleudern und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei extrem starkem Regen geriet ein 19-Jähriger am Dienstag (12.12.2023) gegen 14:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen dem Parkplatz Kälbling und der Anschlussstelle Pleidelsheim mit seinem Kia ins Schleudern. Er prallte dabei zunächst links in die Schutzplanke, woraufhin der Kia nach rechts abgewiesen wurde, sich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, konnte das Fahrzeug aber verlassen. Er wurde nach Erstbehandlung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landete. Anschließend blieb zur Unfallaufnahme nur der rechte Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde auf dem mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau von fünf bis sechs Kilometern Länge. Der Kia wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt rund 6.000 Euro. Der Flurschaden sowie der Schaden an der Schutzplanke belaufen sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mundelsheim und Großbottwar an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell