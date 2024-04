POL-GF: Strafverfahren nach unerlaubter Fahrt

Gifhorn (ots) - Den Notruf der Polizei riefen am frühen Nachmittag des gestrigen Montags die Angestellten eines Textilwarengeschäfts an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Gegen 13:30 Uhr hatte ein Mann das Geschäft betreten und sich an die Mitarbeiterin an der Kasse gewandt. Diese sollte prüften ob eine mitgeführte EC-Karte zum Bezahlen genutzt werden könne. Da die Karte auf eine weibliche Person ausgestellt ...

mehr