Polizei Bielefeld

POL-BI: Zigaretten aus Kiosk gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Theesen - Unbekannte brachen am Freitagabend, 05.04.2024, in einen Kiosk an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Topasstraße, ein und entwendeten Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:35 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Sie entwendeten eine größere Menge Zigaretten und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Es ist nicht auszuschließend, dass der oder die Täter ein Fluchtfahrzeug genutzt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu Tatverdächtigen oder zu einem Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell