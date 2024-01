Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gutachtalbrücke bei Titisee-Neustadt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

- Titisee-Neustadt

Auf der Gutachtalbrücke bei Titisee-Neutstadt ereignete sich am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Führer bog an der Anschlussstelle Neustadt-Ost, von Neustadt her kommend, verbotswidrig nach links auf die B31 in Fahrtrichtung Freiburg ab. In der Folge kollidierte er auf der Gutachtalbrücke frontal mit einem in Richtung Donaueschingen fahrenden Pkw, welcher einen Anhänger mitführte. Die beiden Fahrzeuge wurden jeweils an den Schutzplanken abgewiesen und kamen auf der Brücke zum Stehen. Ein weiterer, in Richtung Donaueschingen fahrender Pkw, kollidierte in der Folge auf der Brücke mit dem Anhänger, welcher im Rahmen des Unfallgeschehens zuvor vom Zugfahrzeug abgerissen worden war.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 5 Personen, teils schwer, verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Die Gutachtalbrücke war für knapp 5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Stand: 21.01.2024, 18.30 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell