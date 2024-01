POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinweiler/Kleinkems -- 87-Jähriger verursacht mehrere Schäden - Aufruf nach Zeugen und Geschädigten !

Freiburg (ots) - 20.01.2024 - 17:40 Uhr: Zu einem dreisten Ladendiebstahl kam es zur genannten Zeit in einem Bekleidungsgeschäft im Rheincenter, Weil am Rhein. Bisher unbekannte Diebin enwendete eine Hose in einem Bekleidungsgeschäft - die entwendete Hose zog sie an und verließ das Geschäft. Als sie von einem ...

mehr