POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Dienstag, 09.01.2024, 16.30 Uhr NORTHEIM (mil) Am Dienstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt an der o.g. Örtlichkeit zu einem Ladendiebstahl. Eine 57-jährige Frau entnahm während ihres Aufenthaltes in dem o.g. Markt zwei Kosmetikartikel aus der entsprechenden Verpackung und versteckte diese in ihrer Jackentasche. Hierbei wurde sie von einer 46-jährigen Mitarbeiterin über eine Videoüberwachung ...

