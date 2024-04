POL-BI: Biss in den Unterarm: Bielefelder kommt nach Widerstand gegen Polizeibeamte ins Gewahrsam

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Quelle - Eine Bielefelderin erstattete am Donnerstag, 04.04.2024, eine Strafanzeige, weil ihr jemand, bei einem Osterfeuer in Quelle, ihr Portemonnaie gestohlen haben soll. Die 67-jährige Bielefelderin schilderte dem Queller Bezirksdienstbeamten in seinem Büro, dass sie am Sonntag, 31.03.2024, ein Osterfeuer an der Straße Vogelweide besuchte. Zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr befand ...

