POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 14. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Ummeln - Streifenbeamte wurden am Donnerstag, 04.04.2024, zu einem ungewöhnlichen Diebstahl zur Gütersloher Straße in Ummeln gerufen. An einem Imbiss hatten Diebe aus einem Fass altes Speiseöl entwendet. Am Mittwochabend, 03.04.2024, verließ der Betreiber gegen 20:00 Uhr seinen Imbisstand an der Einmündung Gütersloher Straße und Föhrenstraße. Am Donnerstagmorgen bemerkte er ...

mehr