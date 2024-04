Polizei Bielefeld

POL-BI: 100 Liter Speiseöl entwendet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - Streifenbeamte wurden am Donnerstag, 04.04.2024, zu einem ungewöhnlichen Diebstahl zur Gütersloher Straße in Ummeln gerufen. An einem Imbiss hatten Diebe aus einem Fass altes Speiseöl entwendet.

Am Mittwochabend, 03.04.2024, verließ der Betreiber gegen 20:00 Uhr seinen Imbisstand an der Einmündung Gütersloher Straße und Föhrenstraße. Am Donnerstagmorgen bemerkte er gegen 10:00 Uhr, dass etwa 100 Liter altes Speiseöl aus dem blauen Fass entwendet wurden. Das Fass lagerte er verschlossen außerhalb des Imbissstands.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

