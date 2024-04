Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht schnell geklärt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Gadderbaum - Am Donnerstagvormittag, 04.04.2024, meldeten Bielefelder der Polizei zwei Unfallfluchten in unmittelbarer Nähe. Der flüchtige Fahrer, ein 87-jähriger Mann, wurde eine Stunde später in Schloß Holte-Stukenbrock gestoppt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Gegen 10:40 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über einen Verkehrsunfall mit Flucht in der Markgrafenstraße informiert. Ein Hyundai Tucson hatte dort einen geparkten VW Passat touchiert und war anschließend in Richtung Werner-Bock-Straße davongefahren. Der aufmerksame Anrufer merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und teilte dies der Polizei mit. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Rund zehn Minuten später folgte ein weiterer Unfall auf der Artur-Ladebeck-Straße. Eine leicht verletzte 56-jährige BMW-Fahrerin aus Bielefeld teilte mit, dass ihr ein heller Pkw aufgefahren und dann geflüchtet sei. Die BMW-Fahrerin konnte sich die Optik des Fahrzeugs und einen Teil des Kennzeichens merken. Die Informationen stimmten mit dem Pkw der ersten Unfallflucht überein. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Gegen 11:35 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Gütersloh von einer Autofahrerin den Hinweis auf einen fahrauffälligen Pkw, dem sie in den Habichtweg in Schloß Holte-Stukenbrock mit eingeschaltetem Warnblinklicht folgte.

Der Fahrer, ein 87-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock, machte einen verwirrten Eindruck auf die alarmierten Beamten. Er gab an, mit einem Taxi nach Bielefeld gefahren zu sein, um seinen Pkw von der Inspektion abzuholen. An die Rückfahrt konnte er sich nicht erinnern.

Der 87-Jährige muss sich nun für die Unfallfluchten verantworten. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell