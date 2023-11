Polizei Aachen

POL-AC: Nach Feuer in der Tiefgarage - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Stolberg (ots)

Am Dienstagvormittag (31.10.23) hat ein Wagen in einer Tiefgarage unter dem ehemaligen Rathaus an der Rathausstraße gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 11 Uhr ausgebrochen. Das Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste der umliegende Bereich zwischenzeitlich gesperrt werden.

Ob das Gebäude und/ oder andere geparkte Autos beschädigt wurden, ist noch nicht vollständig geklärt. Der bisherige Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Aachen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

