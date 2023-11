Polizei Aachen

POL-AC: Fast 60 Einsätze - Polizei Aachen zieht Halloween-Bilanz

StädteRegion Aachen (ots)

Viele Menschen haben in der vergangenen Nacht (vom 31.10. auf den 01.11.23) Halloween gefeiert: die allermeisten friedlich, doch gab es auch Dutzende Einsätze für die Polizei Aachen, die mit vielen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgte.

In diesem Jahr gab es 59 "anlassbezogene" Einsätze, d.h. Einsätze, die mit Halloween in Verbindung stehen. Darunter fallen beispielsweise entsprechende Ruhestörungen oder Sachbeschädigungen. Es gab dieses Jahr ein paar mehr Einsätze als im vergangenen Jahr: Damals hatte es - direkt nach der Corona-Pandemie - insgesamt 53 anlassbezogene Einsätze gegeben.

Im Bereich des Mühlener Marktes in Stolberg hatten sich gestern Abend gegen 20 Uhr rund 50 Jugendliche versammelt. Sie warfen immer wieder mit Pyrotechnik. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort und konnte die Situation beruhigen und die Gruppe auflösen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen. Im weiteren Verlauf der ersten Nachthälfte kam es zu mehreren Einsätzen im Bereich Stolberg und Eschweiler, die durch das Zünden von Pyrotechnik verursacht wurden.

Insgesamt mussten in diesem Jahr 28-mal Platzverweise in der gesamten StädteRegion ausgesprochen werden. Dreimal wird wegen Körperverletzung ermittelt, darunter einmal wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm drei Personen in Gewahrsam. (sk/kg)

