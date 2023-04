Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mutmaßlich übermüdet Unfall verursacht: Führerschein weg

Neulingen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat am Dienstagnachmittag ein 25-jähriger Audi-Fahrer in Bauschlott.

Nach Stand der Ermittlungen war der 25-Jährige kurz vor 15 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs und fuhr wohl aufgrund Übermüdung auf einen vor ihm fahrenden BMW auf. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde durch die Polizei einbehalten.

Allgemeiner Hinweis:

Müdigkeit am Steuer bedeutet ein erhebliches Unfallrisiko. Das Konzentrationsvermögen wird durch wenig Schlaf beeinträchtigt; schwierige Verkehrssituationen werden eventuell nicht rechtzeitig wahrgenommen oder richtig darauf reagiert. Gefährdet oder schädigt ein übermüdeter Fahrer andere Personen oder Sachen von bedeutendem Wert, hat dieser mit ähnlichen Sanktionen zu rechnen wie bei gleichgelagerten Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. (Quelle: Gib acht im Verkehr).

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell