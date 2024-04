Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddiebe mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Zwei Männer haben am Mittwochabend, 03.04.2024, ein rotes Pedelec am Altstädter Kirchplatz gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 61-jähriger Bielefelder hatte sein Fahrrad am Abend am Altstädter Kirchplatz, in Höhe der Renteistraße, abgestellt und mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Gegen 18:40 Uhr öffneten die Männer das Schloss gewaltsam und flüchteten in Richtung Klosterplatz.

Die zwei Männer soll zwischen 170 und 175 cm groß sein, eine schmächtige Statur haben und einen Drei-Tage-Bart tragen. Ihr Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Ein Dieb trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Pedelec des Herstellers Specialized vom Typ Tero X 5.0 29 NB.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl, zu den Männern oder zum Verbleib des Pedelecs beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell