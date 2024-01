Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord /

Lübeck (ots)

Abschlussmeldung VfB Lübeck vs. TSV 1860 München Dienstagabend (23.01.) trafen am 22. Spieltag der 3. Liga die Mannschaften des VfB Lübeck und des TSV 1860 München auf der Lübecker Lohmühle aufeinander. Die Begegnung endete mit 1:1 unentschieden. Die Polizei war mit einem angemessenen Aufgebot an Kräften im Einsatz.

Rund 6.200 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das mit Spannung erwartete Fußballspiel auf der gut besuchten Lohmühle. Darunter befanden sich etwa 600 Fans der Gäste aus München. Trotz der Fanrivalität verlief die Anreisephase überwiegend ruhig und friedlich. Es kam vorwiegend zu kleinen polizeilichen Einsätzen, die als fußballtypisch bezeichnet werden können.

Das Spiel konnte planmäßig um 19:00 Uhr angepfiffen werden.

Kurz vor dem Wiederanpfiff sowie im Verlauf der 2. Halbzeit wurde im Heimblock und im Gästebereich mehrmals Pyrotechnik gezündet.

Die Abreise der Fußballanhänger verlief weitestgehend ruhig und friedlich. Nur ein Zwischenfall trübte das Gesamtbild, bei dem ein Gästefan von drei vermummten Tätern angegangen und anschließend ein Fan-Schal entwendet wurde. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.

Vor, als auch nach dem Spiel kam es zu erwarteten und unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um den Veranstaltungsort herum.

Um das Drittligaspiel abzusichern, wurde die Polizei Lübeck durch die Einsatzhundertschaft Eutin sowie die Bundespolizei unterstützt.

Im Anschluss an dieses Spiel wird die Polizei noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes bezüglich des entwendeten Schals einleiten.

