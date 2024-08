Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Personen nach Arbeitsunfall auf Hof reanimiert

Aulendorf (Landkreis Ravensburg (ots)

Nach einem Arbeitsunfall auf einem Hof in Wallenreute mussten am Donnerstagnachmittag zwei Personen reanimiert werden. Beide wurden in der Folge zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, der aktuelle Gesundheitszustand ist derzeit unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein jugendlicher Mitarbeiter gegen 14 Uhr in einem Schacht an einer Gülleleitung tätig, als er in den Schacht fiel und offensichtlich das Bewusstsein verlor. Während eine Zeugin den Rettungsdienst verständigte, wollte eine 41-Jährige dem Mitarbeiter zur Hilfe eilen. Auch sie stürzte in den Schacht und verlor das Bewusstsein. Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei rückten zu der Unfallstelle aus, bargen die beiden Personen aus dem Schacht und leiteten unmittelbar eine Reanimation ein. Während des Einsatzes war die Landesstraße 285 zwischen Reute und Aulendorf zeitweise voll gesperrt. Zur Betreuung der Angehörigen und Einsatzkräfte wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Der Polizeiposten Altshausen hat die weiteren Ermittlungen zum Arbeitsunfall übernommen.

