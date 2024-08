Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken zur polizeilichen Vorladung gefahren

Ein 43-Jähriger ist am Mittwochvormittag anlässlich einer Vorladung stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad zum Polizeirevier gefahren. Dies wurde von den Beamten beobachtet, denen auch die deutlichen Anzeichen einer Alkoholeinwirkung bei ihm nicht verborgen blieben. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,8 Promille. Daraufhin musste er mit den Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Der 43-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Immenstaad am Bodensee

Twingo ohne Kennzeichen - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag wurde der Polizei gegen 23.45 Uhr ein geparkter blauer Pkw Renault Twingo ohne Kennzeichen in der Straße "Kippenhorn" in der Nähe der Wassertretanlage gemeldet. Als der Zeuge sich dem Fahrzeug näherte, seien mehrere augenscheinlich Jugendliche in Richtung Hagnau davongerannt. An der Beifahrertür des Fahrzeugs befanden sich gelb/rote Lackabtragungen und Kratzer eines möglicherweise vorausgegangenen Streifvorgangs. Bereits drei Stunden zuvor hatte ein anderer Zeuge dem Polizeirevier Überlingen gemeldet, in Markdorf im Parkhaus in der Poststraße beinahe von einem solchen Twingo ohne Kennzeichen angefahren worden zu sein. Ein Zusammenhang zu den Feststellungen in Immenstaad könnte hierbei bestehen. Aufgrund der Gesamtumstände könnten mehrere Straftaten vorliegen, weswegen die Polizei nun ermittelt. Der Polizeiposten Immenstaad bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität der Beteiligten geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Meckenbeuren

Roller-Fahrer landet in Graben

Am Mittwoch kam es gegen 17.30 auf der Lindauer Straße zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen ein Roller-Fahrer in einem Graben landete. Eine Autofahrerin befuhr die Berger Halde und wollte nach links auf die Lindauer Straße einbiegen. Dies ermöglichte ihr ein dort in Richtung Ravensburg fahrender LKW-Fahrer, indem er abbremste. Ein Roller-Fahrer überholte daraufhin den LKW, übersah die abbiegende Fahrerin und kollidierte mit ihrem Auto. Aufgrund der Kollision wurde der Roller-Fahrer in einen gegenüberliegenden Graben abgewiesen und stürzte dort. Daraufhin wurde er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller musste abgeschleppt werden.

Meckenbeuren

Unbekannte beschädigen Fenster an Bildungszentrum

Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag und Montag augenscheinlich mutwillig Fenster des Bildungszentrums durch Steinwürfe. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/94320 entgegen, der jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Überlingen

Heckklappe angefahren

Eine Heckklappe beschädigte ein Camper-Fahrer bei einem Streifvorgang am Mittwoch gegen 15.15 Uhr im Geranienweg. Der 70-Jährige befuhr mit seinem Camper den Geranienweg in Fahrtrichtung Burgbergring. Auf einem daneben befindlichen Parkplatz stand der Mercedes eines 43-Jährigen mit geöffneter Heckklappe. Diese ragte leicht auf die Straße hinaus, was der Camper-Fahrer bemerkte und daraufhin auf die Gegenspur lenkte. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte er jedoch wieder zurück auf seine Fahrspur und unterschätze dabei die Höhe der geöffneten Heckklappe. Infolgedessen streifte er diese mit seiner rechten Fahrzeugseite, woraufhin sich diese verbog und die Heckscheibe zerbrach. Durch den Streifvorgang entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Salem

Motorcross-Maschine und Fahrrad kollidieren

Im Leutkircher Wald kam es am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorcross-Bike-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Ein 28-Jähriger befuhr eine schmale Waldstraße mit seinem Motorcross-Motorrad aufgrund von auf den Weg ragenden Sträuchern mittig, als ihm in einer Kurve ein 22-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen sich beide gegenseitig aus. Hierbei kollidierte das Hinterrad des Motorcross Bikes mit der linken Fahrradseite. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich leicht. Der 28-Jährige wurde daraufhin mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der Motorcross-Maschine und dem Fahrrad beläuft sich auf insgesamt über 5.000 Euro. Gegen den Motorradfahrer wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

