PP Ravensburg: POL-Einsatz: KORREKTUR: Tödlicher Badeunfall bei Friedrichshafen

Am Mittwochmittwoch, 14. August 2024, begab sich ein 59 Jahre alter Mann in der Nähe des Strandbades Friedrichshafen zum Schwimmen in den Bodensee. Er bekam dann laut einer Zeugin gesundheitliche Probleme. Daraufhin wurden die Rettungskräfte verständigt. Die alarmierten Polizei- bzw. Zollbeamten brachten den Mann an Land. Dort begannen sie umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Der hinzugerufene Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Schwimmers feststellen.

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen.

