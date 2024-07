Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung trainiert mit Experten bei praxisnaher Brandübung

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 13. Juli 2024, traf sich der Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Landkreis Oldenburg zu einem intensiven Trainingstag mit einem erfahrenen Expertenteam des Waldbrandteams, das bereits in Portugal im Einsatz war. Das Training fand am Feuerwehrhaus in Sandkrug statt und umfasste sowohl theoretische als auch praktische Inhalte.

Der Vormittag begann mit umfassenden Theorieeinheiten. Die Experten erklärten das richtige Vorgehen bei verschiedenen Arten von Wald- und Flächenbränden, die korrekte Nutzung der Werkzeuge und die persönliche Schutzausrüstung. Dabei wurde besonders auf die Unterschiede zwischen klassischen Bränden und Vegetationsbränden eingegangen. Vegetationsbrände unterscheiden sich erheblich von den klassischen Feuerwehreinsätzen. Die herkömmliche mehrlagige Einsatzkleidung der Feuerwehr ist darauf ausgelegt, so wenig Wärme wie möglich an den Träger durchzulassen, um ihn beim Innenangriff bestmöglich zu schützen. Bei Vegetationsbränden hingegen ist diese wärmeisolierende Schutzkleidung im Sommer nicht oder nur kurzfristig sinnvoll, da die Hitze sich im Inneren aufstaut und zu einer Belastung für die Einsatzkräfte wird. Sinnvoller ist eine möglichst leichte Schutzausrüstung, bestehend aus einem leichten Helm, einer Schutzbrille und einem einlagigen, schwer entflammbaren Feuerwehr-Schutzanzug.

Nach einer kurzen Mittagspause setzte der Fachzug das Gelernte in die Praxis um. Auf einem nahegelegenen Stoppelfeld wurden verschiedene Stationen eingerichtet, an denen das Feld kontrolliert in Brand gesetzt und anschließend von den Einsatzkräften gelöscht wurde. Dabei kamen unterschiedliche Werkzeuge und Techniken zum Einsatz, wie zum Beispiel Löschrucksäcke, kleine Strahlrohre, die weniger Wasser verbrauchen, oder auch der Einsatz von Bodenbearbeitungswerkzeugen ganz ohne Wasser.

Das Training war ein voller Erfolg und bot den Feuerwehrleuten die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Vegetationsbränden zu sammeln. Dank der Unterstützung und des Wissens des Waldbrandteams ist der Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung der Kreisfeuerwehr im Landkreis Oldenburg nun noch besser auf zukünftige Einsätze vorbereitet. Die Schulung weiterer Multiplikatoren ist geplant um das Wissen auch in die einzelnen Ortsfeuerwehren im Landkreis zu tragen.

