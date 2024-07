Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wand beschmiert + In Kindergarten eingebrochen + Unfall fordert zwei Verletzte + in Wohnung eingestiegen + Metalldiebe am Werk + Unfallflucht +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal-Dautphe: Wand beschmiert

Unbekannte sprühten an die Grillhütte in der Feldgemarkung "Auf dem Hain" Schriftzüge an die Außenfassade der Hütte. Offenbar griffen die Vandalen zuvor durch ein gekipptes Fenster in die Hütte und entnahmen Reiniger und Insektenspray. Mit dem Inhalt der Sprühflaschen schmierten sie Hakenkreuze und Buchstaben auf die Fassade. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die zwischen dem 02.07.2024, 15:00 Uhr und dem 05.07.2024, 13:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain-Anzefahr: In Kindergarten eingebrochen

Ein Einbrecher war am Wochenende im der Kindertagesstätte St Michael im Hohlweg zu Gange. Zwischen 14:00 Uhr am Freitag (05.07.2024) und 10:45 Uhr am Samstag (06.07.2024) zerstörte er die Glasscheibe des Flurfensters, griff hindurch und öffnete das Fenster. Im Anschluss kletterte der Unbekannte in den Kindergarten und durchwühlte sämtlich Räume im Erdgeschoss. Er stahl eine Musikbox, Bargeld und mehrere Schlüssel. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Reparatur des Fensters wird ebenfalls rund 500 Euro kosten. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe / B62: Unfall fordert zwei Verletzte

In der vergangenen Nacht (08.07.2024) fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW auf der B62 aus Richtung Marburg kommend in Richtung Kirchhain. An der Anschlussstelle Bürgeln wollte er er offenbar der B3 in Richtung Kassel folgen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er gegen 03:55 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und kam erst in einer Hecke hinter der angrenzenden Auffahrt zur B62 zum Stehen. Die Feuerwehr Cölbe musste den aus dem Landkreis Bonn stammenden Mann, der durch die Hecke in seinem Passat eingeschlossen war, befreien. Sowohl er, als auch seine aus Stadtallendorf stammende 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Marburg: in Wohnung eingestiegen

Zwischen dem 03.07.2024, 20:30 Uhr und vergangenen Samstag (06.07.2024), 20:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sachsenring. Vermutlich drangen sie über ein gekipptes Fenster in das Schlafzimmer der Tiefparterrewohnung ein. Sie durchwühlten die Wohnung nach Diebesgut und flüchteten mit Schmuck. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal-Goßfelden: Metalldiebe am Werk

Metall im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Diebe in der Nacht zu Freitag (05.07.2024). Gegen 00:35 Uhr schnitten die Unbekannten die Metallwand einer Lagerhalle in der Niederwettersche Straße auf und drangen in die Halle ein. Sie stahlen diverse Metalle und Werkzeuge, verluden sie in ein Fahrzeug und flüchteten im Anschluss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Niederwettersche Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060, in Verbindung zu setzen.

Fronhausen-Sichertshausen: Unfallflucht

Auf noch unbekannte Art und Weise beschädigte ein Unfallfahrer zwischen dem 01.07.2024 und dem 03.07.2024 das Regenrohr eines Hauses sowie das Hoftor in der Straße "Oberdorf". Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert diesen mit 500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell