POL-MR: abgelenkt und Geldbörse geklaut + 28-Jährigen an den Lahnterrassen beraubt- Polizei bittet um Hinweise + mehrere Anzeigen kommen auf 21-Jährigen zu

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen: abgelenkt und Geldbörse geklaut

Dienstagmorgen (02.07.2024) wurde eine Seniorin Opfer dreister Trickdiebe. Gegen 11:00 Uhr tätigte sie ihren Einkauf im Einkaufszentrum in der Straße "Im Boden". In der Gemüseabteilung wurde sie von einer Frau angesprochen und abgelenkt. Diesen Moment nutzten zwei Männer um aus der Einkaufstasche der 78-Jährigen die Geldbörse zu stehlen. In dieser befanden sich 20 Euro Bargeld und mehrere Karten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Straße "Im Boden" verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-28-Jährigen an den Lahnterrassen beraubt- Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag (02.07.2024) kam es an den Lahnterrassen im Hermann-Cohen-Weg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern, der in einem handfesten Streit endete. Zwei der Beteiligten schlugen in dessen Verlauf einen 28-Jährigen ein und raubten ihm 500 Euro Bargeld. Nachdem Unbekannte eingriffen flüchteten die Täter in Richtung Erlenring. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung der drei Personen mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Tätern, die laut Zeugenaussagen afghanischer Herkunft sein sollen, geben? Zeugen berichteten, dass Passanten die Tat mit dem Handy filmten. Die Polizei bittet diese Personen, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: mehrere Anzeigen kommen auf 21-Jährigen zu

Marburger Polizisten kontrollierten gestern Abend (03.07.2024) einen Mercedes-Fahrer. Gegen 23:30 Uhr hielten sie den 21-Jährigen im Drosselweg an. Bei der Kontrolle des Benz bemerkten die Ordnungshüter, dass dieser weder zugelassen noch versichert war. Der 21-Jährige hatte gefälschte Zulassungsstempel an den Kennzeichen angebracht und war losgefahren. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorzeigen, er besitzt keinen. Zudem stand er offenbar unter Drogeneinfluss. Er musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme und die Einleitung mehrerer Strafverfahren. Unter anderem muss er sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein 23-Jähriger Beifahrer warf während der Kontrolle eine geringe Menge Betäubungsmittel aus dem Auto heraus. Die Ermittler stellten die Drogen, bei denen es sich offensichtlich um Amphetamin handelte, sicher. Auf den 23-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

