Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: auf 29-Jährigen eingeschlagen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- auf 29-Jährigen eingeschlagen

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gerieten drei Männer gestern Abend (01.07.2024) in einen handfesten Streit. Gegen 22:33 Uhr wurde die Polizei in die Parkanlage in der Herrenwaldstraße gerufen. Gemeinsam hatten ein 28-Jähriger und ein 38-Jähriger mit einer Panzerkette auf ihren 29-jährigen Kontrahenten eingeschlagen, der eine mehrere Zentimeter lange Kopfplatzwunde davontrug. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache. Dort erfolgten Blutentnahmen durch einen hinzugezogenen Arzt und die Einleitung der Straferfahren. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Unfallfluchten:

Cölbe-Schönstadt:

Bereits am 24.06.2024 kam es auf der K3 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden von 12.000 Euro entstand. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Benz auf der K3 von Schönstadt in Richtung Bracht. Auf dieser Strecke kam ihm kurz hinter Schönstadt ein Lkw entgegen, der offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mercedes-Fahrer musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet der schwarze EQA 250+ gegen die rechte Leitplanke und wurde an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu diesem erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg:

Im Damaschkeweg beschädigte am 24.06.2024 ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Daimler an der rechten Frontschütze. Die Reparatur des C 220 wird 1.000 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall zwischen 01:00 Uhr und13:00 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg (Telefonnummer 06421/4060) in Verbindung zu setzen.

Marburg:

Ein Radfahrer war gegen 11:15 Uhr am vergangenen Dienstag (25.06.2024) in der Schwanallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Links neben ihm fuhr ein Dacia. Der weiße Dokker bog in Höhe der Aral-Tankstelle nach rechts ab. Die Bikerin musste ausweichen um eine Kollision zu verhindern und stürzte in der Folge. Sie verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt an und beide sprachen kurz miteinander, tauschten jedoch keine Personalien aus, weshalb die Polizei nun den Fahrer des weißen Dacia sucht. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf:

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen und den Geschädigten. Dienstagnachmittag (25.06.2024), gegen 14:05 Uhr touchierte ein Daimler-Fahrer bei der Parkplatzsuche auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße einen Sprinter an der Schiebtür. Als der Unfallverursacher die Polizei informierte, setzte sich Fahrer des weißen Daimler-Sprinter in sein Fahrzeug und fuhr davon. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der flüchtige Sprinter offenbar keinen Versicherungsschutz hat. Wer kann Hinweise zu dem weißen Sprinter mit Dachdeckerlogo geben? Wer kann Hinweise zu dem Mitte 30-jährigen, etwa 175 cm großen Fahrer mit Arbeitskleidung geben? Er hatte einen undichten Vollbart und schwarze, teils graue Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050) zu melden.

Lohra-Altenvers:

Rund 2.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen Audi kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Das A4 Cabriolet stand zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (26.06.2024) und 18:00 Uhr am Donnerstag (27.06.2024) in der Schillerstraße. In diesem Zeitraum beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der rechten Seite. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund-Rauschholzhausen:

Zwischen dem 26.06.2024, 15:00 Uhr und dem 27.06.2024, 13:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Potsdamer Straße abgestellten grauen Mazda 3 an der Front. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg:

Ein 34-Jähriger fuhr am Sonntag (30.06.2024) mit seinem Peugeot von der Großseelheimer Straße kommend in die Körnerstraße ein. Dabei steifte er beim Vorbeifahren einen in Höhe der Großseelheimer Straße 1 abgestellten grauen VW an der Fahrerseite und verursachte einen 2.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer in seinem blauen 208. Der Unfallfahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: Wer hat den Unfall zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Fahrer und seinem Fahrverhalten geben? Wer hat den Unfallfahrer vor oder nach dem Unfall gesehen? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Wetter:

Beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke in der Bahnhofstraße streifte ein Unfallfahrer einen geparkten VW T-Roc in Höhe des Radkastens an der Beifahrerseite und hinterließ einen 1.500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Zusammenstoß am Freitag (28.06.2024) zwischen 06:15 Uhr und 14:00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Rauschenberg:

Ein Lkw-Fahrer war gestern Vormittag (01.07.2024) zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr auf der Straße "Im Sand" aus Richtung der Himmelsberger Straße kommend, unterwegs. An der Kreuzung "Im Sand/ Schmaleichertorstraße" bog er nach rechtes in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte das Gebäude der Schmaleichertorstraße 22 und verursachte einen 3.000 Euro teuren Schaden. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise erbittet nun die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg:

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand in der Heinrich-Heine-Straße abgestellten grauen VW T-Roc. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Radfahrer am Freitag (28.06.2024) zwischen 19:00 Uhr und 22:10 Uhr den VW beim Vorbeifahren streifte und den 200 Euro teuren Lackschaden hinterließ. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg:

Mit 3.000 Euro wird der Schaden an einem Skoda beziffert, den ein Unfallfahrer am Donnerstag (27.06.2024) hinterließ. Der blaue Kamiq stand zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr auf dem "Forum" Parkplatz in der Neuen Kasseler Straße. In diesem Zeitraum muss der Unbekannte gegen den Skoda gestoßen sein. Er flüchtete im Anschluss. Zeugenhinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Gisselberg:

Eine 74-jährige Radfahrerin war am Freitag (28.06.2024) mit ihrem Fahrrad auf der Straße "An den Plänchen" aus Richtung Niederweimarer See kommend in Richtung "Große Wiese/ Gießener Straße" unterwegs. Im Bereich der dortigen Unterführung überholte sie gegen 15:55 Uhr ein unbekannter Radfahrer auf der rechten Seite. Während des Überholvorgangs touchierte der Unbekannte mit der linken Seite des Lenkers die neben ihm fahrende 74-Jährige. Beide Radfahrer stürzten in der Folge. Der Unbekannte setzte sich auf sein Rad und fuhr davon. Die aus Weimar stammende 74-Jährige musste sich leicht verletzt in ärztliche Behandlung geben. Hinweise zum dem unbekannten Radfahrer, der sich durch den Sturz ebenfalls verletzte, erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell