POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag und Montag einen Kfz-Anhänger von der Rauxeler Straße. Das Fehlen des Anhängers wurde am Montagnachmittag festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. An dem Anhänger war ein DO(rtmunder) Kennzeichen angebracht. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

