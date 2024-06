VS-Villingen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter am Freitag im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers. Ohne sich um den am orangenen MG 4 entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei in ...

