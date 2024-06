Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, B 500/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Auto gefahren und von der Straße abgekommen (02.06.2024)

Furtwangen im Schwarzwald - B 500 (ots)

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagmorgen betrunken mit einem Hyundai i10 auf der Bundesstraße 500 von Schönwald in Richtung Furtwangen gefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall schwer. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 39-Jährigen Alkoholgeruch, was zur Beschlagnahme des Führerscheins und die Abgabe einer Blutprobe im Krankenhaus führte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall ein. Das Auto musste abgeschleppt werden

