POL-MR: Reh gegen Motorrad + Parkplatzrempler

Marburg- Reh gegen Motorrad

Gegen 18:45 Uhr fuhr am gestrigen Abend (04.07.2024) ein 45-Jähriger mit seinem Motorrad auf der K35 aus Richtung Bauerbach kommend in Richtung Schröck. Kurz vor dem Ortseingang Schröck lief ein Reh auf die Fahrbahn und sprang in das Vorderrad der schwarzen BMW K 1600 GTL. Der aus Taufkirchen stammende Krad-Fahrer geriet ins Schleudern und stürzte in der Folge. Das Reh lief offenbar unverletzt zurück in das Feld. Der Motorradfahrer verletzt sich. Rettungskräfte brachten ihn ein Krankenhaus. Seine 50-jährige Sozia verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort versorgt. An der BMW entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Marburg - Parkplatzrempler

Auf dem Oberdeck des Parkhauses im Erlenring kam es am Dienstagnachmittag (02.07.2024) zu einem Parkplatzrempler. Im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:50 Uhr fuhr ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die Front eines weißen VWs. Er hinterließ einen 350 Euro teuren Schaden an dem T-Roc. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

