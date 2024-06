Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Fretterode (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr zwei parkenden Autos in der Kreisstraße. An dem Dacia und Ford wurden mehrere Reifen beschädigt, die in der weiteren Folge luftleer worden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0141260

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell