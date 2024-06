Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug von Transporter gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Alten Tor parkte am vergangenen Wochenende ein Transporter, der mit verschiedenen Werkzeugen beladen war. In der Zeit von Sonntag 22.00 Uhr bis Montag 06.00 Uhr entwendeten die Täter Fachwerkzeug für den Verbau von Telekommunikationskabeln. Dieses war auf der Ladefläche mit Spanngurten gesichert.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0141726

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell