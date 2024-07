FW-OLL: 250 kg Fliegerbombe gefunden - Blindgänger erfolgreich entschärft

Ganderkesee (ots) - Am Abend des 25. Juni 2024 wurde die Feuerwehr Ganderkesee gegen 18:15 Uhr zu einem Kellerbrand alarmiert. In einem Bäderbetrieb kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer an der Heizungsanlage im Keller. Gäste und Mitarbeiter nahmen einen Brandgeruch sowie eine Rauchentwicklung wahr und wählten sofort den Notruf. Die ersteintreffenden ...

