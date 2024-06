Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kellerbrand im Bäderbetrieb in Ganderkesee: 700 Personen evakuiert

Ganderkesee (ots)

Am Abend des 25. Juni 2024 wurde die Feuerwehr Ganderkesee gegen 18:15 Uhr zu einem Kellerbrand alarmiert. In einem Bäderbetrieb kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer an der Heizungsanlage im Keller. Gäste und Mitarbeiter nahmen einen Brandgeruch sowie eine Rauchentwicklung wahr und wählten sofort den Notruf.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten eine Rauchentwicklung, sodass umgehend Trupps mit Atemschutz ins Innere des Gebäudes geschickt wurden. Nach einer intensiven Erkundung konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Um den Bereich rauchfrei zu bekommen, wurde ein Überdruckbelüfter eingesetzt.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich etwa 700 Gäste in den Anlagen des Bäderbetriebs, sowohl innen als auch im Außenbereich. Besonders hervorzuheben ist die ruhige und vorbildliche Evakuierung des Betriebs. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle 700 Gäste sicher auf der vorgesehenen Evakuierungsfläche versammelt, sodass keine Gefahr bestand.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ganderkesee mit etwa 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Delmenhorst und die Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell