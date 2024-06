Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Ferienfeuerwehr - Spaß und Abenteuer für die Kinder in Littel

Littel (ots)

Am vergangenen Wochenende erlebten 29 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren ein aufregendes Abenteuer bei der Ferienfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Littel. Das zweitägige Event, das alle zwei Jahre stattfindet, bot den jungen Teilnehmern spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und jede Menge Spaß.

Der Startschuss fiel am Freitagnachmittag, als die Kinder voller Vorfreude am Feuerwehrhaus eintrafen. Nach der Begrüßung durch die Feuerwehrleute und einer kurzen Einweisung ging es direkt zur ersten Einsatzübung: eine Großtierrettung. Die Kinder lernten, wie man große Tiere sicher und effektiv rettet, und konnten selbst Hand anlegen. Ausgerüstet mit Helmen und eigenen Feuerwehr T-Shirts, meisterten sie die Herausforderung mit Bravour.

Nach einem gemeinsamen Abendessen erwartete die Kinder ein weiterer Höhepunkt: eine Kinderdisco. Mit fröhlicher Musik, bunten Lichtern und einer ausgelassenen Stimmung verwandelte sich das Feuerwehrhaus in eine bunte Tanzfläche. Anschließend gab es zur Entspannung noch einen Filmabend, bei dem die jungen Feuerwehrleute gemütlich beisammensaßen und den Tag ausklingen ließen.

Am Samstagmorgen ging es nach einem stärkenden Frühstück weiter mit den Einsatzübungen. Diesmal stand ein Waldbrand auf dem Programm. Die Kinder lernten, wie man einen Waldbrand effektiv bekämpft und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Am Nachmittag folgte die Übung zum Löschen mit Schaummittel, bei der die Nachwuchs-Feuerwehrleute selbst die Schläuche bedienten und das Schaummittel einsetzten.

Mit strahlenden Gesichtern und vielen neuen Eindrücken verabschiedeten sich die Kinder und freuten sich bereits auf das nächste Event in zwei Jahren. Die Ferienfeuerwehr in Littel war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und ein wunderbares Beispiel dafür, wie Engagement und Gemeinschaft ein unvergessliches Erlebnis für die junge Generation schaffen können.

