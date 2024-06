POL-MK: Hebelmarken

Menden (ots) - Scheiben kaputt Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 18-10 Uhr, die Scheiben einer kirchlichen Einrichtung Am Papenbusch mit Steinen eingeworfen. Die Polizei in Menden sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Autos beschädigt An der Mühlenbergstraße wurden am Sonntag von 2 - 12 Uhr zwei nebeneinanderstehende Autos durch Abtreten des Außenspiegels beschädigt. ...

