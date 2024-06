POL-MK: Dieseldiebe unterwegs

Schalksmühle (ots) - An einem Firmenkomplex an der Talstraße drangen Unbekannte in das Gebäude ein und durchtrennten mehrere Kupferkabel. Es kam zu keinem Diebstahl, die Tat geschah über das Wochenende von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Gebiet gesehen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

