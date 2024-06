POL-MK: Kabel durchtrennt

Altena (ots) - Eine 39 Jahre alte Dame aus Altena stand am Montagmorgen gegen 10 Uhr in einer Bankfiliale an der Linscheidstraße an einem Bankautomaten und wartete, um diesen dann nutzen zu können. Als sie dran war, drängelte sich plötzlich ein Mann vor, auf Ansprache wurde dieser ausfallend. Als die Altenaerin dann dennoch ihre Karte in den Automaten stecken wollte, schlug der Unbekannte ihr mit der Hand ins Gesicht und gegen das Bein. Es kam zu einem Gerangel in der ...

