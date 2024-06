Altena (ots) - Zwei Kinder (10 und 13) wurden am Samstagmittag dabei beobachtet, wie sie Fensterscheiben der Turnhalle in Evingsen mit Steinen einschmissen. Die Polizei übergab die Kinder ihren Eltern und fertigte Anzeigen wegen Sachbeschädigung. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

