FW-OLL: Feuerwehr Sandkrug empfängt neues Wechselladerfahrzeug

Sandkrug (ots)

Die Feuerwehr Sandkrug freut sich, mitteilen zu können, dass das brandneue Wechselladerfahrzeug (WLF) am Freitagabend eingetroffen ist! Dieses tolle Fahrzeug ist ein Scania R370XT mit 370 PS, einem 26-Tonnen-Fahrgestell und einem 21-Tonnen-Hakenlift der Firma Meiller. Das Fahrzeug ist mit zwei Hänsch DBSW 850 Blaulichtern, zwei Sputnik SL Frontblitzern und Integro Universal LED Modulen am Heck ausgestattet. In verschiedenen Staukästen befinden sich eine Kettensäge, Material zur Verkehrsabsicherung und Schläuche. Der Umbau des Fahrzeuges wurde durch die Firma Meyer Feuerwehrbedarf aus Rehden durchgeführt.

Ein WLF kann mit verschiedenen Abrollbehältern (AB) ausgestattet werden, die jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllen (z.B. Wassertank, Logistik, Schlauchmaterial, Atemschutz, Gefahrgut, Dekontamination).

Derzeit ist bei der Feuerwehr Sandkrug der Abrollbehälter "Mulde" stationiert, der für logistische Aufgaben und als Wasserspeicher genutzt werden kann. Ein weiterer Abrollbehälter "Hygiene" befindet sich derzeit in der Beschaffung. Damit wird die Einsatzstellenhygiene verbessert, um die Kameraden und Kameradinnen nach dem Brandeinsatz noch besser zu schützen.

Die Ausbildung der Einsatzkräfte hat bereits begonnen, sodass das Fahrzeug in wenigen Wochen einsatzbereit gemeldet werden kann.

