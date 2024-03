LPI-GTH: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitag kam es gegen 16.00 Uhr in der Johannesstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es zu einem Brand von drei Mülltonnen. Durch das Feuer wurden in der weiteren Folge auch zwei angrenzende Garagentore beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro entstand. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

