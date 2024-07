Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erster eigengemachter Truppführer:innen-Lehrgang im Landkreis Oldenburg erfolgreich abgeschlossen

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg hat in den vergangenen zwei Wochen, beginnend am 02. Juli 2024, einen Truppführer:innen-Lehrgang erfolgreich durchgeführt. Im Landkreis Oldenburg stellt dies eine Premiere dar, denn es ist der erste eigengemachte Lehrgang dieser Art.

Aufgrund von Strukturveränderungen des Landes Niedersachsen gibt es keine übergeordnete Ausbildung für Truppführer:innen mehr, welche von nun an in den Ortsfeuerwehren selbst durchgeführt werden soll. Aus diesem Grund hat sich die Kreisfeuerwehr Oldenburg der Aufgabe angenommen, Einsatzkräfte selbst in diesem Bereich auszubilden. Dies ermöglicht eine Vertiefung wichtiger Fähigkeiten und Kenntnisse auf Kreisebene.

Die Vorteile der lokalen Ausbildung liegen vor allem in der maßgeschneiderten Gestaltung des Lehrgangs, der von den höchst engagierten Ausbilder:innen der Kreisfeuerwehr ausgearbeitet wurde. Die Kernziele dieser zweiwöchigen Ausbildung sind das Erkennen von Gefahren an der Einsatzstelle, das Einleiten entsprechender Maßnahmen und das Führen eines Trupps, der aus zwei Einsatzkräften besteht. Besonders das Thema Menschenführung wurde behandelt, um auch hier wichtige Strukturen und Kenntnisse zu vermitteln.

Nach erfolgreicher Prüfung am letzten Tag des Lehrgangs können die Teilnehmer:innen nun in ihren jeweiligen Feuerwehren als Truppführer:innen eingesetzt werden. Die Kreisfeuerwehr Oldenburg ist stolz auf diesen ersten Lehrgang, der im Landkreis Oldenburg durchgeführt wurde.

Wir beglückwünschen alle Einsatzkräfte zur bestandenen Prüfung und blicken auf zwei erfolgreiche und lehrreiche Wochen zurück.

