Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Unbekannte entwenden Quad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Weingarten: Bislang Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag, 25.06.2024, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 26.06.2024, 12:30 Uhr, ein in der Straße "Am Lindenwäldle" abgestelltes Quad. Das Quad hat die auffällige Farbe Gelb und dürfte aufgrund seines Gewichts nur mit einem größeren Transportfahrzeug zu entwenden gewesen sein.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 0761 401428-0 oder beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761 882-4421 zu melden.

js

